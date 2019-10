Martin Odegaard ha marcado dos goles en ocho partidos con la Real Sociedad en la temporada. | Fuente: EFE

Martin Odegaard ha sido una de las revelaciones de la Liga Santander durante sus primeras ocho fechas. El mediocampista noruego ha sido un importante aporte en el ataque de la Real Sociedad con sus pases y goles, ayudando a que su equipo se ubique en el quinto lugar de la tabla con trece puntos.

Sin embargo, lo cierto es que Martin Odegaard aún pertenece al Real Madrid y mantiene comunicación con la institución presidida por Florentino Pérez. Así lo reveló el volante de 20 años en diálogo con 'Eurosport Noruega', donde detalla que ha recibido felicitaciones de parte del club aunque asegura que se encuentra muy feliz en la Real Sociedad.

"Tengo contacto con el Real Madrid, a veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo en la Liga Santander, me han dicho que están contentos conmigo. No obstante, la idea es respetar el préstamo de la Real Sociedad. Estoy contento en el equipo y así quiero continuar", dijo.

Desde su llegada al Real Madrid en el año 2014, Martin Odegaard ha sido prestado a distintos clubes como el Heerenveen y Vitesse de Holanda. La Real Sociedad es el primer equipo español en el que es cedido y con el que suma minutos de manera continua en la Liga Santander.