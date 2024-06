Nuevo compañero de André Carrillo: Nacho Fernández fue anunciado por Al-Qadisiya de Arabia Saudita

Deja la capitanía del Real Madrid para embarcarse rumbo a Arabia Saudita. El club Al Qadisiyah anunció este jueves el fichaje del defensa Nacho Fernández por las próximas dos temporadas.

El pasado martes, el Real Madrid dio a conocer oficialmente la salida de Nacho, capitán del conjunto blanco con el que conquistó en la última campaña LaLiga y la Champions League. Tras toda una vida en la ‘Casa Blanca’, seguirá su carrera en Al Qadisiyah, donde mantendrá su dorsal número 6.

El club no indicó cuál es el monto que percibirá el futbolista español, de 34 años, pero según medios saudíes, su sueldo sería de 10 millones de euros por temporada.

Nacho, compañero de André Carrillo en Arabia

Al Qadisiyah logró el ascenso a la Liga Profesional Saudí y cuenta con el apoyo financiero de la petrolera Aramco, que adquirió la propiedad del club en junio de 2023. Se trata del club más grande de la zona oriental del país.

El equipo tiene como entrenador al español Michel González, quien los lideró al título y ascenso a la máximo categoría. En Al Qadisiyah, Nacho coincidirá en la plantilla con el peruano André Carrillo, una de las figuras del elenco.

No obstante, Nacho no es el primer fichaje en este periodo de pases, ya que el club fichó al portero belga Koen Casteels, al uruguayo Nahitan Nández, entre otros.

"No me veía jugando contra el Real Madrid ni quiero porque son muy buenos. No los quiero en contra. Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente, algo nuevo con mi familia", declaró el zaguero central.

Nacho y el favoritismo de España en la Eurocopa

Nacho Fernández forma parte del plantel de la Selección de España, con la que avanzó a la ronda de octavos de final en la Eurocopa 2024. ‘La Roja’ ganó todos sus partidos de la fase de grupos y en la próxima instancia se medirá a Georgia.

"Puede ser que seamos favoritos porque somos una selección muy fuerte y estamos en una dinámica muy positiva. Somos los únicos que hemos ganado los tres partidos de grupo y no nos afecta que nos den o no como favoritos", declaró el central.