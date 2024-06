"El fútbol a veces es cruel": el triste adiós de Luka Modric con Croacia de la Eurocopa [VIDEO]

Su designación como mejor jugador del partido entre Croacia e Italia no fue consuelo. Sus ojos llorosos eran la evidencia de que la tristeza lo embargaba. Luka Modric sabía bien que el empate agónico de la 'Azzurri' determinaba la eliminación de su querida selección, que en la anterior jornada también había sido víctima de un tanto similar de Albania en el ocaso del partido.

Estos resultados colocaron fuera de la Eurocopa 2024 al combinado balcánico que tenía esperanzas que sucediera un milagro en los duelos de Inglaterra vs Eslovenia y Dinamarca contra Serbia. Algo que nunca pasó porque ya se conocen los 16 equipos clasificados.

Así, los dirigidos por Zlatko Dalic no lograron clasificar como uno de los mejores terceros en una Eurocopa que les fue esquiva. Un drama que no solo lo sienten los hinchas croatas, sino también el mundo fútbol. Luka Modric no merecía esta cruel despedida, porque a sus 38 años ha disputado su última Euro y seguramente su último partido con su selección, aunque él no lo confirme en medio de los sentimientos encontrados que ahora transita.

"Ya veremos, no es momento para esas historias", declaró en referencia a su inminente fin de ciclo con Croacia.

"El fútbol a veces es cruel. Se volvió a demostrar, pero bueno, es lo que hay. No merecíamos ese gol, no sé de dónde se sacó el árbitro ocho minutos de prolongación. Hay que perder a veces, pero no es un consuelo. El fútbol es cruel, ha quedado demostrado", insistió tras el choque contra Italia tras el tanto de Mattia Zaccagni.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Así fue el gol de Luka Modric de Croacia. | Fuente: ESPN

Modric se emocionó por periodista italiano

Croacia no pudo sobrevivir en la Eurocopa. Sin embargo, se recordará lo que hicieron sus jugadores de la "generación dorada" comandada por Luka Modric, que a pesar de su veteranía, aún sigue regalando grandes actuaciones tal como sucedió contra Italia.

El volante que ganó todo con el Real Madrid no se amilanó a pesar de fallar un penal contra Gianluigi Donnarumma, que con sus 196 centímetros se estiró para detener el balón. Y es que ejecutó el penal a los 53:44, y apenas 32 segundos después, al 54:16, logró estar en el sitio exacto para enviar el esférico al fondo de la red defendida por el arquero del PSG.

De esta manera, se concibió su último gol con Croacia. Modric se despide con la cabeza en alto porque, junto a sus compañeros, convirtió a un país de menos de cuatro millones de habitantes en una las selecciones más temidas. Con recitales de fútbol, logró que se consiga el subcampeonato mundial en Rusia y el tercer lugar en Qatar 2022. Una etapa gloriosa que el más incrédulo ni esperaba.

El ganador del Balón de Oro en el 2018 ya entró a la historia del fútbol y no solo tiene hinchas entre los croatas, ya que hasta un periodista italiano le pidió que nunca se retire.

"Quería agradecerte todo lo que demostraste; no solo esta noche, sino a lo largo de su carrera. Una vez más, se despide como un jugador de primer nivel. Solo quería decirte esto. Me gustaría pedirte que nunca te retires de tu carrera como jugador porque eres uno de los mejores jugadores que he comentado jamás. Gracias", señaló sobre Modric, que hizo soñar a su selección que ahora enfrentará nuevos desafíos con las nuevas generaciones.

Se va de su selección uno de los mejores mediocampistas de las últimas décadas. Semana triste para el fútbol.