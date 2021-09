Eduardo Camavinga en el Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Ecuardo Camavinga fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El volante de 18 años estuvo acompañado por el presidente merengue Florentino Pérez tras pasar las últimas pruebas médicas.



"Estoy contento de estar aquí, orgulloso de defender este escudo, quiero agradecer al presidente por confiar en mí. Si alguien me hubiese dicho algunos años que iba a estar aquí, no lo habría creído. ¡Hala Madrid!", señaló en conferencia de prensa.

Camavinga, que llegó tras disputar encuentros con la Selección de Francia Sub 21, dijo que no lo pensó dos veces al elegir al Real Madrid. "Cuando supe que podía jugar en el Madrid y aprender de los mejores no me lo pensé", agregó.

En otro momento, el exmediocampista del Rennes aseguró que poco a poco se adaptará a la exigencia del club español. "Como he dicho antes, es cierto que soy un jugador joven. Tal vez necesite tiempo de adptación, tal vez no. Me siento preparado", puntualizó.

La palabra del presidente del Real Madrid

Por su parte, Florentino Pérez se mostró satisfecho por la llegada de Camavinga. "Hoy este club da la bienvenida a un jugador que va a demostrar su talento. Camavinga y los suyos saben lo duro que ha sido este camino. Sé que el madridismo recibe con ilusión a un futbolista que ha luchado por alcanzar uno de los grandes sueños de su vida. Desde muy niño se ha preparado y esforzado para vestir algún día la camiseta del Real Madrid", aseguró.





