Vinicius Junior disputó 30 partidos la última temporada con el Real Madrid. | Fuente: AFP

No se sabe si Vinicius Junior jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Si bien el delantero brasileño todavía tiene contrato con la entidad española, el diario As informó que Zinedine Zidane no ve con malos ojos la posibilidad de que se vaya cedido la próxima temporada, aunque a Florentino Pérez no le agrada para nada esa alternativa.

Luego de recuperarse de su lesión en la última campaña, Vinicius Junior no tuvo muchos minutos con Zinedine Zidane en la dirección técnica y parece que las cosas no cambiarán con el estratega francés en ese sentido. Por lo tanto, al ver que no lo tendrá mucho en cuenta, a 'Zizou' le es indiferente si es que el atacante de 18 años sigue o no en el Real Madrid.

No obstante, Florentino Pérez comparte la postura de Zinedine Zidane. Para el mandamás del Real Madrid, una partida de Vinicius Junior -por más que sea momentánea- afectaría mucho los intereses del club desde el punto de vista comercial, más aún teniendo en cuenta que se perfila a ser una de las imágenes del videojuego FIFA 20.

Incluso, el mismo medio señala que Vinicius Junior ha recibido varias propuestas de préstamo, incluyendo una del Real Valladolid de Ronaldo Nazario. En estos momentos, el delantero nacido en Rio de Janeiro se encuentra vacacionando después de su primera temporada como miembro del Real Madrid, aunque se desconoce qué decisión tomará pensando en la siguiente temporada.