Sin lujos, puntualidad y todos deben vestir por igual: las reglas de Raúl en el Real Madrid Castilla

Raúl González dejó el Real Madrid en el 2010 y completó su retiro del fútbol en el 2015. Desde hace dos años es que ha vuelto a su casa para hacerse cargo de las divisiones menores y dirigir al Real Madrid Castilla, el equipo 'B' del cuadro madridista. Los resultados no lo han acompañado por ahora, pero el español quiere dejar huella con su metodología de trabajo.

En lo que va de la temporada, solo ha sumado 22 puntos de 17 partidos, pero lo de Raúl va más allá. El 'Ángel' no quiere frivolidades ni lujos entre sus jugadores, que en su mayoría no pasan los 22 años. Es así, que ha ordenado que todos los jugadores al momento de presentarse a un partido usen la ropa deportiva que les facilita el club y también el calzado. Nada de abrigos de marcas exclusivas o zapatillas de último modelo.

"No se puede ir a jugar a Las Rozas con mochilas de Louis Vuitton de 600 euros. Todos deben ir con la ropa que facilita el club. Incluidas zapatillas", dijo el exdelantero a sus jugadores. Pero ahí no queda todo, porque además ha decidido que todos los jugadores deben llegar media hora antes a los entrenamientos. "Si no estáis antes, es como si llegarais tarde", sentenció.

El chofer del bus tiene la orden de arrancar en punto a la hora pactada para un partido y si un jugador no está presente, deberá pagar una fuerte multa económica. Todo esto, bajo el doble turno en el que entrena el Real Madrid Castilla.