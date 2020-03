"Fui a casa de Pelé y me dio su bendición antes de fichar por el Real Madrid" | Fuente: Twitter

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, ha dado una entrevista para el medio DAZN en la que da detalles de su llegada al cuadro español, en la que mucho tuvo que ver el exjugador e ídolo brasileño Pelé.

"Cristiano Ronaldo y Neymar son fuentes de inspiración, dos jugadores de los que soy un gran fan. Pelé, Neymar y Robinho representan mucho para mí y para mi equipo favorito también, que es el Santos. Neymar fue al que más seguí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los tres. Incluso antes de venir a Madrid fui a casa de Pelé y recibí su bendición antes de irme", declaró el jugador de 19 años.

Además, en la misma comentó cómo es la relación que tiene con su actual entrenador, Zinedine Zidane. "Tengo muy buena relación con él, me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien", finalizó.