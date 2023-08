Rüdiger sale en defensa de Vinicius: "Si son racistas con él, automáticamente lo son conmigo"

Real Madrid realizó este martes su tercera sesión de entrenamiento previo al inicio de LaLiga. Sin embargo, la noticia la dio Antonio Rüdiger.

El defensor alemán no tuvo reparos en hablar abiertamente sobre el racismo en el mundo del fútbol y del que es víctima -de manera específica- su compañero Vinicius Junior.

En una entrevista para la revista GQ, indicó que nunca fue víctima de actos discriminatorios en España, pero que era "evidente" que el atacante brasileño sí pasaba por esos malos ratos.

"Si me preguntas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Si me preguntas si Vinicius lo sufre, es evidente que sí. Y cuando lo insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes", afirmó el futbolista.

Rüdiger hizo hincapié en que los racistas son "solo una minoría", pero remarcó que necesitan "ser corregidos", pues es importante que todo el mundo sepa que "todas las personas somos iguales".



"Jugar en el Real Madrid es una motivación"

Por otro lado, el exdefensa del Chelsea habló sobre cómo es jugar en España y señaló que es un fútbol "muy técnico e intenso". Además, confesó que está "muy feliz" en Madrid porque hay "gente de muchas procedencias viviendo en paz".



En tanto, remarcó que si no estás "motivado" jugando en el Real Madrid "tienes un problema" y confesó que su objetivo es ganar la Champions League.



"No siento que lo haya ganado todo, para ser sincero. Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi 'prime' y tengo mucha hambre de títulos", indicó.



Por último, hizo referencia al sonado marcaje al noruego Erling Haaland en la ida de semifinales contra el Manchester City y destacó que le "encanta esa atmósfera" porque brilla más cuando "la gente duda" de él.

Real Madrid entrena con máscaras de hipoxia

Real Madrid llevó a cabo este martes el tercer entrenamiento de preparación de cara al estreno oficial de la temporada, el sábado en San Mamés, frente al Athletic Bilbao.

Antonio Pintus, preparador físico del cuadro madridista, programó una exigente sesión de pruebas físicas en las que las máscaras de hipoxia fueron las protagonistas.

Estas sirven para medir las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca y el estado general de cada jugador simulando un entrenamiento de gran exigencia, como si entrenaran a gran altura.



El español Dani Ceballos, quien se recupera de una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho, volvió a trabajar en solitario sobre el césped y en el gimnasio. En tanto, Ferland Mendy, quien tiene una lesión muscular en el bíceps femoral derecho; y el turco Arda Güler, quien continúa con un tratamiento conservador para superar las molestias en la rodilla, realizaron su plan específico de recuperación en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.



