Vinicius Junior juega su cuarta temporada en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAIME REINA

Alza la voz. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, mostró su preocupación por los golpes sufridos de Karim Benzema, Rodrygo Goes y Vinicius Junior en Mallorca. Así, denunció el juego duro de su rival, con dos entradas ante las que aseguró que no comprende que el VAR no entre para castigar con tarjetas rojas.

"Karim no tengo que explicar lo importante que es para nosotros, demuestra su categoría en todos los partidos. Es una suerte poder contar con él. Ha sido un partido muy complicado, el Mallorca ha defendido muy bien y muy fuerte, hay dos jugadas que merecen una reflexión", aseguró el director del Real Madrid en Movistar+.

Asimismo, manifestó que "las entradas a Vinicius y a Rodrygo son muy duras, pudieron implicar una lesión. El árbitro estaba cerca y son entradas muy peligrosas. Si no las ha visto, el VAR tuvo que intervenir. Hay que proteger a los jugadores y esas entradas hay que evitarlas por el bien de todos".

Mensaje del Real Madrid por duras entradas ante Mallorca

Una victoria muy importante! 💪🏾 Aprovecho para decirles que estoy bien y solo fue un golpe fuerte! seguimos por más! #HalaMadrid 🤍🙏🏾 @realmadrid pic.twitter.com/BrqavmWDEH — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) March 14, 2022

Pese a la distancia de diez puntos del Madrid sobre Sevilla, Butragueño aún se mostró precavido a la hora de hablar sobre si ya son campeones de LaLiga. "Tenemos que ser muy prudentes".

"Es verdad que tenemos una ventaja notable pero quedan muchos puntos y rivales difíciles que nos esperan. Estamos muy satisfechos por la personalidad del equipo ante un rival rocoso pero al final hemos sido capaces de ganar el partido. Estamos en buena posición pero todos los partidos son muy igualados", opinó.

Además, mostró esperanzas porque las molestias que impidieron acabar el encuentro a Benzema y Rodrygo, no les impida disputar el clásico del fútbol español el próximo domingo en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona.

"Estamos centrados en lo nuestro, preocupados a ver qué nos dicen los doctores de los tres lesionados que nos preocupa. Queremos preparar bien el clásico con la intención de ganar. Tenemos que seguir en esta línea. El equipo está muy unido y tenemos que seguir igual", sentenció. (EFE)

