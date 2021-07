Ramos y Mbappé se han enfrentado por la Champions League. | Fuente: EFE

Luego de 16 largos años, Sergio Ramos dejó Real Madrid para ponerse la camiseta del PSG. Previo a su salida, el defensor español esperaba que Kylian Mbappé, su nuevo compañero, sea parte del proyecto blanco.

Sin embargo y ahora con la camiseta del PSG, Sergio Ramos aguarda que Kylian Mbappé se mantenga en la tienda parisina y no llegue al Real Madrid. Sabe que en su momento el delantero irá al Santiago Bernabéu, aunque cruza los dedos para que ese día no se dé en el corto plazo.

"Me gustaría que siga porque me gusta estar con los mejores. Cuando una toma la decisión de irse o no, es algo bien personal. Un club como este necesita de grandes jugadores y yo puedo aportar con mi espíritu ganador. Si se lo puedo contagiar, habrá éxito", sostuvo, en rueda de prensa, sobre Mbappé.

Ramos y Mbappé, cruces de figuras en el PSG

Kylian Mbappé tiene contrato en PSG hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP

No todo quedó allí ya que el popular 'Camero' reflexionó en que su nuevo compañero de equipo, tarde o temprano, irá al 13 veces campeón de la Champions League.

"Los mejores, en algún momento, deben pasar por allí. Pero ahora lo quiero a mi lado y a todos nos encantaría que se quede", añadió.

Además, respondió sobre si es que celebraría un gol frente al Real Madrid en un hipotético partido por la Copa de Europa. "Jamás. No lo haría porque ante todo el club se merece respeto. Ni siquiera una victoria porque también está la afición", remarcó.

Sergio Ramos ya se entrena en el PSG y Kylian Mbappé goza de unas breves vacaciones por su participación en la Eurocopa. La meta es ganar la Champions en el elenco de París.

