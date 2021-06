Lucas Vázquez: "Tenia la esperanza de que este día no llegara, estoy seguro que no me equivoco al decir que hoy todos perdemos.Yo personalmente pierdo el compartir y disfrutar mi día a día haciendo lo que más me gusta con un amigo de los de verdad, que me recibió como a un hermano desde el primer día que entré a un vestuario que de primeras impone y mucho".