Thibaut Courtois volvió a enfrentar a su exequipo. | Fuente: AFP - Gol

Thibaut Courtois salió ganador del Cívitas Metropolitano. Real Madrid derrotó 2-1 a Atlético de Madrid y mantiene el liderato solitario de LaLiga Santander y el arquero belga se erigió como uno de los mejores jugadores del equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

Si bien Vinicius Junior fue el punto de los hinchas de Atlético de Madrid, también Thibaut Courtois llamó la atención en el coloso 'colchonero', tal como aprecia un video de Gol de España.



"El derbi es nuestro. Orgullo de equipo", fue el mensaje de Courtois, que fue llamado "pesetero" durante el calentamiento a pocos minutos del pitazo inicial.

En las imágenes también se aprecia que Courtois no se inmutaba y solo mostraba una sonrisa, pero en un momento no se resistió y en seño su brazo donde tenía tatuado la Décimacuarta de la Champions. Un mensaje que va directo al orgullo de los hinchas de Atlético de Madrid, que aún no sale campeón en la Liga de Campeones.

Courtois campeón de Champions con Real Madrid

Real Madrid salió campeón de la Champions League 2021-22 al vencer en la final a Liverpool. En este certamen, Thibuat Courtois fue trascendental en varios partidos.





Thibaut Courtois: placa del arquero fue arrancada del Wanda

La placa de Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid, por sus 154 partidos oficiales disputados cuando fue guardameta del Atlético de Madrid entre 2011 y 2014 fue arrancada en mayo pasado del Paseo de las Leyendas del club rojiblanco ubicado en el exterior del estadio Wanda Metropolitano, según muestran varias imágenes difundidas en las redes sociales.

Este suceso ocurrió horas después de la respuesta de Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco, a un periodista cuando fue preguntado este mediodía por la petición de algunos aficionados del Atlético de retirar el reconocimiento al internacional belga del citado paseo del estadio. "Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela", contestó el dirigente.

En la víspera de la final de la última Champions League en París, Courtois, que había perdido la final anterior que había jugado en 2014 en Lisboa cuando jugaba en el Atlético de Madrid y frente al Real Madrid, señaló que ahora estaba "en el lado bueno de la historia".