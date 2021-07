Toni Kroos confirmó que se retirará en Real Madrid y el año en que lo haría | Fuente: AFP

El último viernes se dio a conocer que Toni Kroos hizo oficial su salida de la selección de Alemania. El centrampista de Real Madrid disputó su último encuentro con su equipo nacional en la eliminación durante los octavos de final de la Eurocopa ante Inglaterra.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Toni afirmó que, si bien ya dijo 'adiós' al cuadro alemán, todavía su salida del fútbol profesional no está próxima ya que está enfocado en conseguir más objetivos junto con la Casa Blanca, donde pretende retirarse.

“Tengo que decidir si renovar o no por una temporada o dos, eso todavía está en el aire, pero estoy absolutamente seguro de que me retiraré en el Real Madrid”, afirmó Toni Kroos en una entrevista con Bild.

Asimismo, dio un año tentativo en el que podría retirarse del fútbol profesional: "¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años", sostuvo el ex futbolista de Bayern Munich.

Por otro lado, afirmó por dónde pasó la idea de despedirse de su selección: "La decisión de dejar la selección después de la Eurocopa ya la había tomado hace tiempo, tenía claro que no iba a estar disponible en el Mundial de Catar”.

¿Falta de apoyo de la afición alemana?

Toni Kroos también se refirió a una posible falta de reconocimiento del hincha alemán: “No quiero acusar a todos, porque hay muchos fans que me aprecian, pero en ocasiones he tenido la sensación de que algunos no apreciaban lo que hice en mis 11 años con Alemania. En España es diferente, todo el mundo me da las gracias desde mi primer partido en los últimos siete años”.

