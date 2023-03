Toni Kross | Fuente: EFE

Real Madrid continúa como segundo lugar en LaLiga española y, a falta de varios partidos por jugarse, todavía no pierde la esperanza de poder superar a FC Barcelona, equipo que le lleva ocho puntos de ventaja en la tabla de posiciones. Por su parte, Toni Kroos, volante alemán de la 'Casa Blanca', se refirió a esta posibilidad.

"Por supuesto, sabemos que tenemos otras dos competiciones en las que nuestras posibilidades son mayores. Pero en la liga todavía quedan demasiados partidos, no importa para qué sirvan al final, si para volver a acercarnos de alguna manera o simplemente para mantener el ritmo alto con vistas a otros partidos más importantes", indicó Kross en el podcast Einfach mal luppen.

Asimismo, Kross agregó: "No obstante, el objetivo siempre será ganarlos, independientemente de que ahora se dé por perdido algo o no. Por eso no es necesario dar por perdido nada ahora. ¿Por qué? Sería lo normal que al final no seamos campeones. Pero eso no significa que vayamos a regalar todos los partidos a partir de ahora".

En la misma línea, el volante también lamentó haber perdido el último clásico por 2-1 en el Camp Nou: "Me resulta difícil analizar este partido, salvo que al final, por supuesto, fue un mal resultado. Al menos soy de la opinión de que el empate habría sido justo, aunque no hubiera sido un buen resultado para nosotros en términos de clasificación. Así es aún peor. Hubiera sido posible más, eso es lo que tenemos que reprocharnos. Estuvimos demasiado pasivos después de nuestro gol".

Clásico por la Copa del Rey:

En la ida de la semifinal de Copa del Rey, FC Barcelona le ganó al Real Madrid, de visita, por 1-0 con gol de Franck Kessié según el reporte oficial, aunque, para muchos, fue un autogol de Eder Militao. La vuelta se llevará a cabo el próximo 5 de abril, en el Spotify Camp Nou.