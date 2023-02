Vinicius Junior anotó el gol del triunfo de Real Madrid en la final de la Champions League. | Fuente: AFP

Predrag Mijatovic, exjugador montenegrino del Real Madrid, aseguró en la víspera del derbi de este sábado contra el Atlético de Madrid que el brasileño Vinicius Junior "es el jugador más determinante" del fútbol moderno y opinó que la LaLiga no está sentenciada porque “si hay un equipo que puede sorprender en cuanto a remontadas es el Real Madrid”.



“Estoy de acuerdo con Ancelotti, Vinicius es el jugador más determinante del fútbol actual. Siempre reacciona y esta ahí cuando el equipo lo necesita. El otro día en Anfield mostró que es un jugador que esta creciendo constantemente y ahora mismo esta muy en forma. Se encuentra muy bien y es el futuro del Real Madrid”, dijo en un evento con exfutbolistas organizado por Mahou previo al derbi.



“El fútbol nunca es definitivo. Si hay algún equipo que nos puede sorprender es el Real Madrid”, abundó Mijatovic, para quien un empate supondría un gran paso hacia atrás para los blancos, ya que el líder Barcelona cuenta con una ventaja de 8 puntos en LaLiga Santander. “El Barcelona depende de sí mismo, pero si pinchan y el Madrid consigue ganar todo estará abierto” añadió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







Pedrag Mijatovic jugó tres temporadas en el Real Madrid. | Fuente: AFP

Sobre Real Madrid ante Liverpool

A su juicio, la remontada del equipo blanco contra el Liverpool "siempre da una energía positiva" por lo que el favorito "es el Real Madrid, no solo por las estadísticas, la ventaja la tenemos nosotros además porque jugamos en nuestro campo. Pero en este tipo de partidos nunca sabes” .



“Va a ser un partido muy interesante, un empate sería un mal resultado para ambos, espero ver un partido abierto y con muchos goles”, expresó el exdelantero blanco.



Mijatovic también se pronunció sobre la decisión de Luis de la Fuente de no contar con Sergio Ramos en la selección: “No me ha sorprendido. Cuando ya no te convocan para un Mundial quizás te tienes que dar cuenta de que no vas a jugar más para la selección nacional. Yo creo que todavía le queda mucho fútbol".





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.