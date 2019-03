Vinicius Junior aún no ha tenido la oportunidad de debutar en la Selección Mayor de Brasil. | Fuente: Marca

Al momento de referirse a Neymar, Vinicius Junior llenó de elogios al delantero del PSG e incluso habló sobre la posibilidad de que ambos compartan camerino en el Real Madrid. En diálogo con 'El Larguero' de Cadena Ser, el atacante de 18 años expresó su deseo de poder ser compañero de 'Ney' en la Selección Brasileña y, además, dio a conocer que él fue una de sus modelos a seguir mientras crecía.

"Juego al lado de los mejores y eso me deja más tranquilo. El mejor del mundo soy yo, pero Neymar es el futbolista que más me gusta. Iba a jugar con él en la selección pero los dos estamos lesionados, en el Real Madrid no sé si jugaremos juntos pero en Brasil espero que lo haremos pronto. De pequeño me fijaba en Ronaldinho y luego en Neymar", dijo el ex-Flamengo.

Asimismo, Vinicius Junior consideró que la puntería de cara al arco es uno de los principales aspectos en los que tiene mejorar y comentó sobre la ansiedad que venía teniendo por no convertir goles con el Real Madrid.

"Creo que la puntería es una cosa que tengo a mejorar. Me he sentido un poco ansioso de cara a puerta porque el gol no salía, pero estoy trabajando mucho para corregirlo y me han ayudado para hacer bien las cosas. Ahora solo tengo 18 años, con el tiempo iré mejorando en todo", finalizó Vinicius Junior.