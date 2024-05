Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver el partido por la LaLiga?

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de mayo por la fecha 36 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2, STAR+ y DAZN. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llega Real Madrid?

Descontado días hasta el 1 de junio, cuando una buena temporada puede pasar a ser sobresaliente si conquista su decimoquinta Liga de Campeones, el Real Madrid busca nuevos retos y registros que superar en las tres últimas jornadas de liga, prolongando la fiesta de celebración en el Santiago Bernabéu, donde este martes recibe a un Alavés que tampoco se juega nada.



Con Carlo Ancelotti regresando a una mayoría de titulares en su once, los jugadores del Real Madrid buscan estímulos en los últimos capítulos de una Liga conquistada, con el objetivo de no perder el ritmo competitivo a tres semanas de la deseada final de la Liga de Campeones.



Antes de disfrutar de tres días de 'minivacaciones', dedicarán a la fiel afición del Santiago Bernabéu la trigésima sexta Liga en el último capítulo de las celebraciones. Después, buscarán, tras lograr la mejor racha de jornadas sin perder en una Liga (29), dar caza a la mejor de la historia del club entre dos Ligas. La firmada entre mayo de 1988 y abril de 1989 con un total de 30 partidos sin perder en la competición doméstica.



Además, el Real Madrid aspira a igualar el mejor registro de porterías a cero como local si no encaja en sus dos últimos encuentros en el Bernabéu, ante Alavés y Betis en la última jornada. De momento son diez ocasiones las que lo logró y le tocará intentar repetirlo a Thibuat Courtois en su tercer encuentro consecutivo desde su vuelta.



El debate de la portería es el gran atractivo del final de curso. La única demarcación en la que Ancelotti tiene dudas. Quiere ver la mejoría de Courtois con partidos antes de calibrar si "el mejor portero del mundo", como le define, está cerca del nivel que le haga ser el elegido en Wembley o premia la gran temporada de Andriy Lunin.



Ante el Alavés, con las únicas bajas por lesión de David Alaba y Aurélien Tchouaméni, con Éder Militao con opciones de seguir jugando y ganando ritmo, volverán gran parte de los titulares tras el descanso que recibieron en Granada por el esfuerzo realizado en una nueva remontada europea, ante el Bayern.



La segunda unidad, que jugó ante Real Sociedad, Cádiz y Granada, firmó pleno de triunfos y un rendimiento que reivindica a jugadores como Brahim Díaz, Arda Güler o Fran García.



¿Cómo llega Alavés?

El Deportivo Alavés será el invitado a la celebración del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un duelo al que llega con los deberes hechos. Sin presión alguna, buscará mantener la racha que le ha facilitado alcanzar la salvación antes de lo esperado. El 'Glorioso' suma cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate, y ya sabe lo que es poner en problemas a equipos como Atlético de Madrid y Girona.



La velocidad y el rigor defensivo son las dos armas fundamentales de un equipo que tiene claro cómo jugar este tipo de partidos y que ha encontrado en Nahuel Tenaglia, Jon Guridi y Giuliano Simeone tres motores que le han levantado el vuelo en las fechas clave del campeonato.



Luis García Plaza ha anunciado “cinco cambios como mínimo” respecto al último partido, para evitar lesiones y porque quiere que todo el mundo participe en la recta final de la competición. Sin embargo, el Alavés no se va a dejar llevar tras conseguir su objetivo de la permanencia.



Así lo han asegurado sus protagonistas y lo demostraron ante el Girona, al que empataron en el último suspiro del partido y dieron un aviso a navegantes sobre su compromiso en cada cita.



Será interesante ver cómo se desenvuelven Samu Omorodion y Giuliano Simeone con la zaga blanca. De hecho, el balón parado y el contragolpe serán dos situaciones que deberán vigilar de cerca los campeones de liga. Jesús Owono repetirá en la portería y es posible que Rubén Duarte y Andoni Gorosabel ocupen las bandas. En el centro de la defensa podría entrar Nahuel Tenaglia junto al jugador del equipo blanco cedido en Vitoria, Rafa Marín.



Otro futbolista vinculado con la casa madridista, Antonio Blanco, podría reaparecer junto a Ander Guevara en el centro del campo y Ianis Hagi sustituir a Jon Guridi en la zona de enganche con la delantera, donde podría volver Samu Omorodion, una de las sensaciones del curso. Las bandas estarán ocupadas por Giuliano Simeone y Álex Sola, que sentará en el banquillo a Carlos Vicente.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Alavés?



El encuentro entre Real Madrid vs. Alavés se juega este martes 14 de mayo en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés?



Real Madrid vs. Alavés está programado para empezar a las 2:30 p.m. hora peruana (9:30 p.m. hora España). Los horarios en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m

Ecuador: 2:30 p.m

Colombia: 2:30 p.m

Chile: 3:30 p.m

Bolivia: 3:30 p.m

Venezuela: 3:30 p.m

Paraguay: 3:30 p.m

Argentina: 4:30 p.m

Uruguay: 4:30 p.m

Estados Unidos (Miami): 3:30 p.m

Estados Unidos (Los Angeles): 12:30 p.m

Real Madrid vs. Alavés: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.



Alavés: Owono; Gorosabel, Tenaglia, Marín, Duarte; Giuliano, Guevara, Blanco, Hagi, Sola; y Samu.



¿Dónde ver Real Madrid ante Alavés vía TV por LaLiga?

El partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2, STAR+ y DAZN. También podrás seguir el minuto a minuto del partido por RPP.pe.