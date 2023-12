Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por fecha 18 de la LaLiga EA Sports

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: se enfrentan este jueves 21 de diciembre por la fecha 18 de LaLiga EA Sports.

El encuentro se jugará en el Estadio Mendizorroza, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir las incidencias del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido?

El conjunto del italiano Carlo Ancelotti recibió otro duro golpe el pasado domingo en la victoria frente al Villarreal (4-1). Alaba sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda; la tercera de este tipo, tras Courtois y Miliao, en solo cuatro meses de competición.



Además, Ferland Mendy solo pudo disputar 45 minutos y se unió a una larga lista de lesionados en la que también están Vinícius, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga y Arda Güler.



Bajas de gran importancia, pero el Real Madrid es el único equipo que sigue la estela de la revelación, el Girona, en las primeras 17 Jornadas de Liga, siendo segundo con 42 puntos por los 44 del conjunto catalán.



Una lucha por el liderato que llega a su último asalto en 2023 con la visita al Alavés, para la que Ancelotti no tiene grandes dudas en su once titular, al contar solo con 15 jugadores sanos de la primera plantilla. Es más, en defensa, solo cuenta con cuatro, uno por puesto: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y Fran García.



Además, la gran duda, que era en la portería, la despejó en la previa. El español Kepa Arrizabalaga será titular en lugar del ucraniano Andriy Lunin. Cerrará así el 2023 y ‘Carletto’ tomará una decisión definitiva sobre quién es su guardameta titular tras el parón navideño.



En el centro del campo, apunta a repetir el que venció al Villarreal: Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric y Jude Bellingham; con Aurelien Tchouaméni, Dani Ceballos y el canterano Nico Paz esperando minutos desde el banquillo.



La delantera volverá a ser para la pareja formada por Rodrygo Goes y Brahim Díaz. Joselu Mato, que vuelve a la que fue su casa durante 113 partidos en los que anotó 36 goles, no entrenó el miércoles por un proceso febril y, aunque entró en la convocatoria, no está al 100%.



El estadio del Glorioso se volverá a llenar por tercera ocasión esta temporada para recibir el conjunto madridista en un partido en el que todo apunta a que se vivirá una gran fiesta en las gradas, como es habitual cada jornada que se celebra en Vitoria.

¿Cómo llega Alavés?

Los vascos regresan a casa donde han conseguido la gran mayoría de puntos que les mantienen por encima de los puestos de descenso. Las mejores sensaciones de los albiazules las han mostrado como locales en este curso y solo la falta de puntería les ha privado de estar más arriba en la clasificación.



Luis García se volverá a sentar en el banquillo vitoriano, tras ausentarse en Girona por acumulación de amonestaciones, para intentar que su equipo recupere el sabor del triunfo, tras duelos sin conocer la victoria, a pesar de que es consciente de la dificultad de hacerlo ante uno de los mejores de la categoría.



El técnico madrileño recupera a Abdel Abqar, que regresará a la defensa alavesista antes de marcharse a la Copa de África. El marroquí formará pareja con Rafa Marín, canterano blanco que el Real Madrid sigue de cerca, sobre todo tras la lesión de Alaba.



Las bandas podrían cambiar. Rubén Duarte, con un perfil más defensivo, podría recuperar su puesto y Andoni Gorosabel retrasará su posición respecto al último duelo en Montilivi.



Ander Guevara, Antonio Blanco y Jon Guridi repetirán en el centro, mientras que Luis Rioja y Abde Rebbach estarán en los extremos. La duda reside en si Luis García Plaza apuesta en punta por la velocidad de Samu Omorodion o la experiencia de Kike García.



La historia sonríe al Real Madrid en Vitoria, donde las últimas doce visitas ha ganado nueve partidos, con dos empates y un triunfo local, por 1-0 en 2018, con un recordado gol de Manu García en el tiempo de descuento.

Real Madrid vs. Alavés: posibles alineaciones

Alavés: Sivera; Gorosabel, Rafa Marín, Abqar, Javi López o Duarte; Guevara, Blanco, Guridi; Abde, Rioja, Omorodion o Kike García.



Real Madrid: Keppa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Fran García; Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes.

¿A qué hora empieza el Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

El encuentro entre Real Madrid vs. Alavés se jugará a la 3:30 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:30 p.m.

¿Por dónde ver el partido Real Madrid vs. Alavés por TV?

El encuentro será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir EN DIRECTO ONLINE las incidencias por RPP.pe.