Paolo Guerrero en RPP: su futuro en el fútbol, su distanciamiento con Claudio Pizarro y más

Paolo Guerrero brindó una entrevista exclusiva a RPP y dio detalles de su futuro en el fútbol. El delantero peruano de 39 años contó en el programa Fútbol como Cancha que su contrato con LDU de Quito venció en diciembre, pero le gustaría continuar en el club por el cariño de los hinchas y compañeros. "Es una decisión que el club tendrá que tomar. Yo me mantengo al margen, estudiando propuestas. No podría decir dónde estaré en el 2024, pero muy feliz por lo que se obtuvo", señaló.

"Todo lo dejo a mi representante que es el que me propondrá, me pondrá sobre la mesa. Por el momento trato de aprovechar las vacaciones, estar con la familia después de un año intenso y de muchas concentraciones", sostuvo.

20 Dec 2023 - 01:10

Subrayó, no obstante, que aún no piensa dejar el fútbol, pues ama este deporte y su cuerpo le pide jugar. "No te puedo decir hasta cuándo (voy a jugar). Independientemente yo juego al fútbol porque me nace, me gusta, amo al fútbol y, hoy por hoy, creo que es lo más importante de mí", recalcó.