Marco Asensio se perderá la final de la Supercopa de España. | Fuente: EFE

Marco Asensio no podrá disputar la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y el Athletic Club en Riad. Y es que el delantero arrastra una lesión muscular sufrida en el Clásico de semifinales de la que no se ha recuperado a tiempo.



Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, tenía esperanzas hasta el último entrenamiento de poder contar con Marco Asensio, que se había asentado en el once titular en los últimos partidos, pero el mallorquín no pudo probarse al no haber mejorado de su problema muscular de cara a la fina de la Supercopa de España.



Real Madrid no ha emitido un parte médico, pero fuentes del club confirman la baja de Asensio, que acabó con problemas el encuentro de semifinales ante el Barcelona y desde entonces ha estado en manos de los fisioterapeutas con el objetivo de recuperarse para la final.

Asensio, gran ausencia para Real Madrid vs. Athletic Club

Marco Asensio fue titular frente al Barcelona en la Supercopa. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FAYEZ NURELDINE

Su baja trastoca los planes del entrenador Ancelotti en el tridente ofensivo merengue.

Todo apunta a que el brasilero Rodrygo Goes será el elegido para ocupar la plaza, con más opciones que el belga Eden Hazard o el uruguayo Federico Valverde si quiere aumentar presencia en el centro del campo con el autor del tanto del triunfo en la prórroga del Clásico.

Por otra parte, uno de los referentes del Real Madrid habló en la previa del partidazo frente al Athletic Club de Bilbao por la finalísima de la Supercopa.

El portero Thibaut Courtois se manifestó sobre algunas críticas al juego merengue en la victoria sobre los azulgranas.

"Creo que somos un equipo que hace de todo. Cuando se nos pide jugar y tener la posesión lo hacemos. Pero en partidos como el del Barça cuando vas ganando es normal que puedas jugar un poco más atrás y aprovechar la rapidez de Vinícius y Benzema al contragolpe", insistió.

El equipo blanco no ganó ningún título la temporada pasada y ahoratiene la posibilidad de romper esa estadística. (EFE)

