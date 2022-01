Carlo Ancelotti ya vive la final de la Supercopa de España. | Fuente: EFE

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que "está encantado de que el Real Madrid juegue a la contra" en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España que disputará este domingo ante el Athletic Club en el King Fahd International Stadium de Riad, en Arabia Saudita.



"Jugar a la contra no es sencillo. La contra del Madrid contra el Barcelona no era de un pase, sino de cuatro o cinco pases rasos con muchos jugadores dentro. En el tercer gol, tuvimos seis jugadores dentro del área", quiso reivindicar el técnico italiano, un poco molesto por algunas críticas recibidas por la forma de jugar del equipo blanco en el clásico.



La semifinal ante el Barcelona se decidió en la prórroga, lo que comportó que el Real Madrid llegue a la final con 120 minutos en las piernas. "El equipo ha recuperado bien, ayer entrenamos y creo que no tenemos problemas en el aspecto físico. Tan solo tenemos dos dudas, Alaba y Asensio, tenemos que evaluarlos en el entrenamiento de la tarde", explicó Ancelotti.



De todas maneras, puntualizó que "nunca" ha tomado "riesgos con un jugador que no está bien". Así, "si no están bien jugarán otros jugadores, Nacho lo hizo muy bien ante el Barcelona".

Carlo Ancelotti en el entrenamiento. | Fuente: EFE

Ancelotti sobre el Athletic Bilbao

Respecto al partido que se puede encontrar ante el Athletic, el entrenador italiano recordó que los recientes encuentros de Liga "fueron muy igualados, tanto en Bilbao como en Madrid, igual que lo va a ser mañana". Según Ancelotti, "el Athletic tiene muchos registros y hay que tenerlos en cuenta todos".



En este sentido, no tuvo ningún reparo en admitir que "el plan va a ser distinto al de la semifinal porque el Athletic tiene diferentes registros que los del Barcelona".



Fecha y hora del Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Real Madrid vs. Athletic Bilbao se verán la caras el domingo 16 de enero por la final de la Supercopa de España. La cita futbolística tendrá lugar en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita desde la 1:30 p.m. (hora peruana).





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica