Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 16 de enero en el King Fahd International Stadium de Riad, Arabia Saudita, por la gran final de la Supercopa de España 2022.

Este partidazo entre Real Madrid y su par del Athletic Club está programado para la 1:30 p.m. hora peruana, en tanto que en España inicia a las 7:30 p.m. Asimismo, será transmitido por las señales de DirecTV Sports en Sudamérica y en #Vamos de Movistar en el territorio español.

El elenco vasco, vigente campeón, tratará de renovar el título frente al Real Madrid, que alzó por última vez esta Supercopa de España en 2020 en Yedá, en la primera ocasión en que la final se disputó en Arabia Saudita.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Perú: 1:30 p.m.

Ecuador: 1:30 p.m.

Colombia: 1:30 p.m.

México: 12:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 1:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

En aquella oportunidad, la 'Casa Blanca' se impuso en la final en los penales al Atlético, víctima de los vascos (2-1) el jueves en la semifinal de la presente edición del trofeo.

Los vascos ganaron la final del pasado año al Barcelona (3-2), derrotado el miércoles por el Madrid en semifinales en la prórroga (3-2) en el estadio King Fahd de Riad, escenario de la final del domingo.

En Real Madrid llegan a la disputa por el primer título del año apoyados en su buen momento de forma, que los mantiene como líderes destacados de LaLiga y animados por su victoria en el Clásico del jueves.

En ese encuentro volvió a destacar la dupla ofensiva formada por Vinicius Junior y Karim Benzema, autores de dos de los tres goles merengues.

"Llevan, si no me equivoco, 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos ayudaría a ganar", admitió este sábado en rueda de prensa el técnico Marcelino García Toral.

Carlo Ancelotti podrá volver a contar con los dos delanteros, pero tendrá la baja sensible de Dani Carvajal en el lateral derecho, tras dar positivo a la Covid-19. Marco Asensio tampoco estaría debido a una lesión muscular.

Enfrente estará un Athletic Club que aspira a renovar su título de Supercopa en una final a la que el equipo vasco llega "ilusionado".

"Sabemos de la dificultad de jugar contra el equipo más en forma de la Liga, pero somos un equipo difícil y vamos a tener opciones", aseguró Marcelino, que va a disputar su cuarta final en un año, tras ganar la Supercopa del pasado año y perder las finales de Copa del Rey de 2020 y 2021 en abril pasado.

Si Real Madrid cuenta con Vinicius y Benzema, el Athletic mira a los hermanos Iñaki y Nico Williams como sus principales bazas ofensivas.

Real Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo Goes; Vinicius Junior y Karim Benzema.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams, Vesga, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Athetic Club vía TV?

La final de la Supercopa de España la ves por DirecTV Sports y #Vamos en Movistar. (AFP)

