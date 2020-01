Atlético de Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España tras eliminar al Barcelona en semifinales. | Fuente: DirecTV Sports

El primer tiempo entre el Atlético de Madrid y Real Madrid por la final de la Supercopa de España acabó en un ácido empate sin goles. Sin embargo, al minuto 22 del encuentro, el cuadro dirigido por Diego Simeone pudo haberse puesto en ventaja en caso el árbitro haya pitado un penal en una jugada en la que Ángel Correa cae en área contraria.

Después de hacer una pared con Álvaro Morata, Ángel Correa ingresó al área del Real Madrid y se encontró en una muy buena posición para enviar un remate hacia el arco de Thibaut Courtois. No obstante, tras superar la marca de Dani Carvajal y Raphael Varane, el delantero del Atlético de Madrid no pudo continuar la jugada ante un quite del español Sergio Ramos.

Luego de esta acción del defensor del Real Madrid, Ángel Correa cayó al césped y los hinchas del Atlético de Madrid pidieron que se cobre un penal a favor. El árbitro José Sánchez hizo que el partido siga y no recibió ni una comunicación del VAR, por lo que no se animó a siquiera revisar la jugada y confirmar que no hubo una infracción de Ramos.