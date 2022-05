Atlético no realizará el pasillo de campeón al Real Madrid en el Metropolitano por la conquista de LaLiga | Fuente: Instagram / Real Madrid

No habrá pasillo para el campeón. El entrenador del Atlético, Diego Simeone, aseguró que tienen "un grandísimo respeto por el Real Madrid" pero "mucho más respeto" por sus aficionados, por lo que no harán el tradicional gesto a los merengues por ganar de LaLiga Santander en el derbi que se jugará en el Wanda Metropolitano.

"Estas preguntas siempre intentan generar un poco de polémica. El club hizo un comunicado muy concreto, perfecto. Felicitamos al Real Madrid, a los futbolistas y a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante. Tengo un grandísimo respeto por el Real Madrid porque acaba de salir campeón, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está con nosotros", señaló el ‘Cholo’ en rueda de prensa.

El pasillo es una tradición en el fútbol español para reconocer a los recientes campeones de una competición, no obstante, no es una obligación y son muchos los clubes que se niegan a realizar. En su momento el Real Madrid. Ahora, el Atlético no lo hará tras la conquista de los de Ancelotti la semana pasada al derrotar a Espanyol.

"Estamos en un momento determinante de la temporada, quedan cuatro 'finales' de aquella 'liga de 14' que nos planteamos, y mañana afrontaremos el derbi con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de llevar el partido a donde nosotros creemos que les podemos hacer daño. Trataremos de evadirnos de todo lo que se está hablando sobre la situación, porque lo que nos ocupa es el resultado", mencionó Simeone.

Atlético de Madrid no le hará el pasillo al Real Madrid

¿Qué postura tiene Simeone sobre el pasillo a los campeones? El Cholo fue claro en conferencia de prensa sobre lo que opina. pic.twitter.com/WtwPM97T2n — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2022

El ‘Cholo’ Simeone se refirió a la tradición del fútbol español que significa hacer el pasillo, pero apuntó que no es una cultura establecida en todos los países.

"Son formas de vida. No sé si en otras partes del mundo se ejecuta esto. Cada sociedad es diferente, y la española quizás tenga respeto y quiera mostrar con este pasillo la felicitación al rival. De donde vengo yo, no se utiliza, vivimos de otra manera", dijo el técnico del Atlético de Madrid.





