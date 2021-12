Karim Benzema es seria duda para el derbi madrileño. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Gareth Bale demostró a su técnico, Carlo Ancelotti, que está en condiciones de reaparecer en el Real Madrid ante Atlético de Madrid. Por su parte y hasta el último momento hay duda en Karim Benzema, quien se probará este sábado para tomar una decisión tras ejercitarse aún en solitario. Horas clave.



Mientras Bale ha ido mejorando su tono físico y estará en la mano de Ancelotti la decisión final sobre su presencia en el derbi, Karim Benzema cumple los planes marcados por la dolencia muscular que arrastra desde el pasado sábado en los isquiotibiales izquierdos y no será hasta el sábado cuando se determine si puede ser convocado para el Real Madrid ante Atlético.



El 'Gato', gran referente goleador del Real Madrid, siguió ejercitándose en solitario tanto en el gimnasio como sobre el césped este viernes en la Ciudad Deportiva del club.

Benzema, entre 'algodones' para el derbi en casa del Real Madrid

Karim Benzema no terminó el Real Madrid ante Real Sociedad. | Fuente: EFE

Pese a que sus sensaciones no son malas y no ha dado ningún paso atrás, el cuerpo técnico no tomará una decisión hasta la sesión matinal del sábado con la prueba a la que se someterá el delantero francés.

Según informan fuentes del club blanco, la intención de Ancelotti es contar solamente con su jugador si está al cien por cien, descarta tomar ningún riesgo que pueda afectar a una dolencia mayor para Benzema, dada la situación del equipo en LaLiga, líder aventajado sobre sus rivales.



El resto de la plantilla del Real Madrid se ejercitó con normalidad, aún sin Dani Ceballos que no ha cumplido los planes de Ancelotti que confiaba en que esta semana se sumase a la dinámica de grupo.



Los disponibles realizaron ejercicio de fuerza en el gimnasio durante media hora para arrancar y ya en el césped trabajaron balón en ejercicios de posesión y presión con porterías pequeñas, según informa la web, antes de trabajo táctico y finalizar con la disputa de un partido en un campo de reducidas dimensiones.

El conjunto merengue marcha en la cima de la tabla con 39 puntos, diez unidades de ventaja sobre los dirigidos por Diego Simeone. (EFE)

