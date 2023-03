Real Madrid visitará al Barcelona en el Camp Nou por LaLiga 2022-2023 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Un Clásico que podría liquidar toda oportunidad del Real Madrid en LaLiga Santander, por lo que el entrenador Carlo Ancelotti aseguró que deben ver al Barcelona, al que se enfrentan este domingo en el Camp Nou, "como un león y no como un gato", y resaltó la solidez defensiva de los azulgranas.

"Mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato va a ser una fiesta. No es una fiesta, es un partido importante y tenemos que luchar hasta el final y estar comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre; el miedo o la preocupación antes de un partido siempre está ahí, no te deja. Las horas antes del partido son las más complicadas para mí", indicó el italiano en rueda de prensa.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Barcelona le lleva una diferencia de 9 puntos al Real Madrid en LaLiga Santander | Fuente: AFP

Defensa, punto fuerte de Barcelona

El entrenador del Real Madrid indicó que deben "disfrutar del momento de ser protagonistas de un partido importante, prepararlo bien y jugarlo mejor". "Se puede ganar solo si eres capaz de sacar lo mejor en todos los aspectos", advirtió, asegurando que "no" piensan en que una derrota les podría dejar definitivamente fuera de la pelea por LaLiga. "No pensamos en esto, pensamos en ganar el partido de mañana. Lo que pase si ni ganamos lo pensaremos después; a día de hoy, pensamos en ganar el partido de mañana", expresó.

Barcelona lidera LaLiga con 65 puntos, nueve unidades más que el cuadro de Carlo Ancelotti. Así, el italiano definió a su rival en el Clásico como "un equipo muy sólido atrás" y que "ha encajado muy pocos goles". "Han tenido un compromiso colectivo importante y esto les ha permitido ganar partidos cuando han sufrido un poco más de lo normal", analizó, señalando que sus futbolistas jugarán mañana "ofensivo sin riesgo".

Real Madrid perdió el último Clásico ante Barcelona, por la semifinal de Copa del Rey | Fuente: AFP

¿Títulos para el Real Madrid?

Sobre la posibilidad de ganar un título este curso, Carlo Ancelotti reconoció que es en la Champions League donde tienen más posibilidades. "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey, que tenemos desventaja en LaLiga, pero donde no tenemos desventaja es en la Champions. No sé qué puede pasar. Hoy solo pensamos en recortar un poco la desventaja en LaLiga", indicó.

"Desde el 22 de enero hasta ahora el equipo lo ha hecho muy bien, los datos físicos y técnicos confirman esto. Estamos en un buen momento mental también, estamos muy motivados con lo que puede pasar en los próximos tres meses”, añadió.

En el curso pasado, también con ‘Carletto’ en el banquillo, el Real Madrid ganó la Champions League y conquistó LaLiga.





NUESTROS PODCASTS

Año escolar 2023: ¿En qué condiciones llegamos?

El 20 de marzo se inician las clases escolares de manera oficial en todo el país, pero esto no ocurre en las condiciones que las familias quisieran. La falta de una adecuada infraestructura se convierte en una constante de cada año. A esto se suman posibles retrasos como consecuencia de los fenómenos naturales y de aquellos provocados por el mismo hombre, como las protestas políticas.