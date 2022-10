Carlo Ancelotti destacó el nivel de Barcelona en LaLiga previo al Clásico | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El saldo del Real Madrid ante Barcelona en los Clásicos desde la vuelta de Carlo Ancelotti es positivo (3 triunfos sobre 2 derrotas); no obstante, la última visita culé al Santiago Bernabéu terminó siendo un dolor de cabeza para los merengues. El equipo de Xavi Hernández propinó un 0-4. Así, con miras a repetir el escenario este domingo, el técnico italiano apuntó que no realizará “inventos”.

"No quiero inventar, en el fútbol no hay inventores. Es verdad que el año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo. El equipo de París tiene muy claro lo que tiene que hacer en el campo: atacar y defender. Son partidos de alto nivel, jugamos contra un rival de altísimo nivel y tenemos que hacer un partido completo. Solo así se pueden ganar partidos y títulos", declaró en rueda de prensa.



Madrid vs. Barcelona, el Clásico de invictos

👔 @MrAncelotti: "El partido lo preparamos como siempre. Pero es un partido especial para todos".#ElClásico pic.twitter.com/advRmUCJUj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 15, 2022

Carlo Ancelotti reconoció que es un partido "especial" para todos, en el que cuenta "el aspecto emocional y la presión". En el Bernabéu estarán como invictos tanto el Real Madrid como el Barcelona, siendo los azulgranas líderes de LaLiga por mejor diferencia de goles.

"Los jugadores conocen muy bien al rival. El partido del año pasado no va a afectar, es otro año. Tenemos la ilusión de jugar un Clásico, todo el mundo lo va a ver, tenemos que mostrar una buena imagen. Este partido no va de vida o muerte, es especial, pero llega pronto. Por eso creo que lo vamos a disfrutar más", indicó.

Además, restó importancia al nuevo tropiezo de Barcelona ante el Inter de Milán, que le deja casi fuera de la Champions League, e instó a pensar solo en LaLiga Santander. "No puedo saber cómo les ha afectado lo del miércoles. Es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada", dijo.

Antonio Rüdiger entrenó con máscara a un día de enfrentar al Barcelona | Fuente: AFP

Ancelotti no se confía del presente de Barcelona

Aunque el rendimiento de Barcelona en LaLiga ha sido óptimo, sin derrotas tras ocho jornadas y apenas un gol concedido, en la Champions solo pudieron contra el Viktoria Plzen. Con este contexto, Carlo Ancelotti prevé un Clásico muy igualado.

"Jugamos de manera distinta al Inter. Lo que ha mostrado el Inter en el partido es valentía, no han bajado los brazos. Va a ser un partido distinto y más igualado", aseguró. "Es un equipo que ha ganado todos los partidos de LaLiga y solo ha empatado uno. Es un equipo que en la competición nacional lo ha hecho muy bien y solo ha tenido algunos problemas en Champions. En LaLiga han sido espectaculares", finalizó.





