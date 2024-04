Carlo Ancelotti responde a las críticas por el estilo: "No ví a alguien triste por cómo jugamos ante el City"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que, a pesar de la eliminación del Barcelona en la Champions League, el de este domingo será "el Clásico de siempre", un partido importante porque está en juego el título de LaLiga entre ambos elencos.

“Vamos a jugar contra un rival muy competitivo, que en el último periodo lo está haciendo muy bien. Estamos convencidos de que va a ser el Clásico de siempre, un partido luchado e igualado. Es una oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar LaLiga. Somos conscientes de las dificultades que vamos a tener, porque el Barcelona es un equipo muy vivo", declaró el italiano en rueda de prensa.

El estilo del Real Madrid

Real Madrid llega al Clásico tras conseguir su pase a semifinales de la Champions League, donde eliminó al campeón vigente Manchester City, que el exigió un alto nivel defensivo. Frente a los cuestionamientos por la propuesta de la ‘Casa Blanca’, Ancelotti salió al frente.

"Cada uno puede opinar. Tenemos muy claro cómo tenemos que jugar. Tienes que manejar bien cuando tienes la pelota y también cuando no la tienes; a veces hay partidos en los que tienes la pelota menos de lo normal y tienes que hacerlo bien los 90 minutos. Lo hicimos bien los 90 minutos y a día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste, no sé si saldrán en los próximos días. Están contentos porque el equipo ha dado”, manifestó.

Por ello, defendió jugar con cinco defensas en el tramo final del encuentro ante Manchester City y no descartó volver a recurrir a ello. "Es un sistema que no dejamos de lado, sí que lo descartamos al principio. Pero cuando faltan cinco minutos y tienes que sacar un resultado, pueden ser cinco, seis o siete, y, si se pudiese, dos porteros. El autobús no se puede", dijo entre risas.

Real Madrid recibe a Barcelona

Con siete jornadas por delante, Real Madrid es líder de LaLiga con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Así, el ‘Clásico’ es crucial para los dos elencos y Carlo Ancelotti destacó que su plantel va recuperando futbolistas.

“Es el mes más decisivo, llegamos muy bien posicionados, recuperamos a Militao y a Courtois, solo falta Alaba. Hay jugadores a los que aún les queda un día más. Mendy no ha entrenado. Estarán todos en la convocatoria, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Mañana intentaremos meter el mejor equipo posible”, finalizó.