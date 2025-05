"No hay ningún castigo": Carlo Ancelotti explicó la ausencia de Rodrygo en el clásico ante Barcelona

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dio detalles. Carlo Ancelotti aclaró la ausencia de minutos de Rodrygo en el encuentro ante Barcelona por la fecha 35 de LaLiga.

En conferencia de prensa, indicó que el brasileño no se encontraba bien, luego de recuperarse de un proceso febril, y que su ausencia se debió a eso y no a un castigo deportivo.

"No ha jugado porque ha recuperado, pero no se encontraba bien. Entonces no estaba a su nivel máximo", aclaró el italiano tras la derrota en el clásico, la cuarta de la temporada ante el Barcelona.



Pese a que el brasileño entrenó desde el martes con el equipo y parecía en perfectas condiciones para jugar, tras ser descartado en el once por la apuesta de Ancelotti por un sistema 4-4-2, tampoco entró en los cambios y acabó -incluso- debutando Víctor Muñoz cuando Vinícius pidió el cambio por molestias físicas.



"No hay absolutamente nada de castigo, cero problemas con él", aseguró Ancelotti. "Tuvo un estado febril, ha intentado recuperar y estar listo, pero no estaba al cien por cien. Meterle cinco minutos sin estar bien hay un riesgo, que se pueda lesionar

"Nos faltan cinco defensas"

Por otro lado, Carlo Ancelotti recordó que le faltan "cinco defensas", tras ser crítico con la labor defensiva de su equipo, remontado en quince minutos tras dos goles tempraneros de Kylian Mbappé.



"En un partido de este nivel tienes que defender y atacar bien, hemos atacado bien buscando la oportunidad, pero en los 30 minutos de la primera parte se podía hacer obviamente mejor en defensa. Hemos cometido errores que han costado los goles", analizó.



"Se pudo defender mejor pero no hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas", apuntaló. "Teníamos que defender mejor en algunos aspectos y el partido de hoy es bastante evidente. No hemos defendido mal por tener el bloque bajo, hemos defendido mal y punto. Porque con el bloque bajo es más sencillo defender. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado".

