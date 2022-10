Thibaut Courtois tiene contrato en Real Madrid hasta 2026. | Fuente: AFP

Lo guarda ante el archirrival de toda la vida. Thibaut Courtois seguirá de baja ante Getafe en LaLiga Santander y pese a su mejoría del problema lumbar que ya le ha impedido disputar los dos últimos partidos del Real Madrid, Carlo Ancelotti reconoció que puede ser arriesgado que viaje a Varsovia. Así, mencionó que lo más indicado es esperar a su regreso en el Clásico contra Barcelona.



"Está mejorando de su inflamación", admitió el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa. "Cada día lo evaluamos y ahora tenemos que pensar si viajar a Varsovia, ir en avión con el problema que ha tenido, le puede venir bien o no pero para el Clásico, pero estará seguro", añadió el DT de Thibaut Courtois.



Courtois sufre una ciatalgia que ya le impidió jugar ante el Osasuna el pasado domingo y frente al Shakhtar en la Champions League. Si se cumple el camino marcado por Ancelotti se perderá cuatro partidos y reaparecerá el domingo 16 de octubre en el clásico del Santiago Bernabéu entre Real Madrid y el Barca.

Courtois, si llega para el Real Madrid ante Barcelona

En el último Clásico, Courtois recibió cuatro goles. | Fuente: EFE

Por otra parte, el popular 'Carletto' admitió que su equipo tiene "que defender mejor", en un pensamiento que comparte el vestuario consciente de que fue una de las claves del éxito de la pasada temporada para ganar tres títulos.

"El aspecto psicológico es muy importante en el fútbol y es el que menos me preocupa porque este equipo ha demostrado en los últimos tiempos que es muy fuerte. A veces tenemos que defender mejor, es lo que pensamos todo, no es solo mi pensamiento", aseguró.



Y como es habitual en el estratega del Real Madrid, realizó un análisis sincero de lo que ha provocado que su equipo haya perdido estabilidad defensiva esta temporada. "El aspecto defensivo en este equipo es muy importante, ha sido la llave del éxito el año pasado y lo puede ser este año. Tenemos que estar más focalizados".



"Lo hemos hecho bien pero no lo suficiente como necesitamos. El compromiso colectivo de todos es importante. Es verdad que últimamente hemos perdido duelos y no siempre el equipo ha estado compacto. No es una relajación general, son momentos que pasan. Haberlo hecho muy bien en ataque sin Karim Benzema puede invitar a pensar que nos vale solo con lo ofensivo y el fútbol actual no es así", añadió.



Dura competencia en la zaga del Real Madrid

Analizando a su defensa, centrado en los centrales, el exAC Milan, Chelsea y PSG dio importancia a Antonio Rüdiger y aunque no incluyó a Nacho Fernández entre los jugadores de talla mundial, avanzó que tendrá más minutos en los próximos partidos.



"Sabe que es muy importante para nosotros, es un central de clase mundial como Militao y Alaba, también tenemos a Nacho que está jugando menos. La competencia en el Madrid es muy grande. Teniendo tres de nivel mundial y Nacho que siempre ha cumplido cuando ha jugado y ha estado bien", afirmó.

