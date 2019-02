Real Madrid y Barcelona definirán su pase a la final de la Copa del Rey. | Fuente: AFP

Los partidos entre Real Madrid y Barcelona acaparan la atención mundial por los duelos individuales entre las estrellas de ambos elencos. Luis Suárez vs. Karim Benzema, Lionel Messi vs. Luka Modric y hasta Piqué vs. Sergio Ramos, son solo algunos de los duelos que veremos este miércoles en el campo del Santiago Bernabéu por la Copa del Rey.

Luis Suárez vs. Karim Benzema

Son los referentes en el área en sus respectivos equipos. El uruguayo lleva 16 goles en la presente temporada, mientras que el francés suma 10. Si bien no queda duda de la capacidad goleadora de Luis Suárez, en estos últimos partidos ha mostrado un bajón en su rendimiento por lesiones que lo han aquejado. Para el choque ante Real Madrid llega con una molestia en la rodilla derecha.

Por su parte, el 'Gato' Benzema ha recuperado su olfato goleador. Y tras la salida de Cristiano Ronaldo del equipo asumió un mayor protagonismo en el ataque. Además, es un ataque que no es egoísta y también destaca por su rol como asistidor.

Lionel Messi vs. Luka Modric

Son los encargados deponerle la cuota de genialidad a sus respectivos equipos. En el caso de Lionel Messi lo complementa con habilidad para marcar goles y ser el máximo artillero de los catalanes con 25 'dianas' en la temporada.

Fue -y como lo es siempre- clave para que Barcelona derrotó de visita Sevilla este fin de semana. El argentino marcó un triplete en el triunfo por 4-2. Ahora en el Santiago Bernabéu tendrá que brillar nuevamente para revertir el resultado de la ida (1-1).

En el caso del croata es el motor que mueve al equipo por su visión de juego, sus pases certeros y su técnica para la definición. Cuando él no está el equipo lo siento, como la derrota que sufrieron ante Girona por LaLiga.

Piqué vs. Sergio Ramos

Son los zagueros más experimentados del Barcelona y Real Madrid. Ambos además suelen sumarse al ataque en los balones parados y de seguro tendrán algún roce en el partido de vuelta de la Copa del Rey. En el caso de Gerard Piqué lleva tres goles en la temporada, mientras que Sergio Ramos suma seis tantos.