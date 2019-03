Sergio Ramos y Lionel Messi tuvieron un fuerte intercambio de palabras al término de la primera etapa del Barcelona vs. Real Madrid. | Fuente: AFP

Aparte del gol marcado por Ivan Rakitic, una de las jugadas más destacadas del último triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid por Liga Santander fue el choque de cabezas que tuvieron Lionel Messi y Sergio Ramos después de una jugada en la que el zaguero español termina golpeando en el rostro al astro argentino.

Incluso, luego de esa acción, se oye a Lionel Messi decirle a Sergio Ramos que es un 'mala leche' y muchos futbolistas de Barcelona fueron a reclamarle al árbitro por no sacarle ninguna tarjeta al defensor del Real Madrid. No obstante, al término del cotejo, el defensa de 32 años dio sus descargos sobre este hecho y afirmó que su intención no fue en ningún momento golpear al delantero blaugrana.

"Lionel Messi se lo tomó mal pero no pasa nada, todo eso queda en el campo y le dije que mi golpe fue involuntario", dijo Sergio Ramos después del partido a la señal de Movistar +. Recordemos que el defensa fue recientemente sancionado por la UEFA y no podrá estar en los dos próximos cotejos del Real Madrid por Champions League, siendo uno de ellos la vuelta de los octavos de final ante el Ajax en el Santiago Bernabéu.