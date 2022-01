Toni Kroos reveló que no ha visto los partido del Barcelona de Xavi Hernández | Fuente: AFP

Se avecina una nueva edición del Clásico donde se encontrará un Real Madrid líder del fútbol español y un Barcelona todavía con resultados irregulares, sin embargo, para Toni Kroos los merengues no llegan como favoritos para la semifinal de la Supercopa de España.

"Últimamente no he visto muchos partidos del Barcelona, nosotros tenemos nuestros partidos, también tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día... Es difícil para nosotros saber quién va a jugar y quien no, con qué alineación van a jugar, pero tienen jugadores de mucha calidad. No puedo decir qué ha cambiado de Koeman a Xavi", expresó el centrocampista alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal a jugarse en Arabia Saudita.

Real Madrid recuperó el paso en LaLiga asestando una goleada al Valencia antes de buscar el primer título de la temporada, pero Toni Kroos insistió que en un Clásico "no hay favoritos".

"Puede ser que estemos mejor que el Barcelona, pero en un Clásico no hay favoritos, puede pasar de todo. Ellos tienen mucha calidad, no hay favorito, es muy difícil saber qué va a pasar, pero no tenemos dudas de que queremos ganar", destacó.

Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa

Con Carlo Ancelotti en el banquillo, siendo pocas las rotaciones, el Real Madrid se metió a los octavos de final de la Champions League y es líder sólido en LaLiga. Así, Toni Kroos resaltó el presente merengue.

"Los últimos dos tres meses hemos mejorado mucho, no solo los resultados, también cómo hemos jugado. Para ganar cosas hay que jugar bien, si no juegas bien tarde o temprano pierdes los puntos. Estamos en enero todavía, en enero no ganas nada, menos la Supercopa, por eso hay que seguir. Los títulos se ganan después, si pensamos que estamos tan bien vamos a tener problemas", apuntó el alemán.





