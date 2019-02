Vinicius Junior se afianzó en el primer equipo del Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, aseguró en la semana en la que se disputan dos clásicos del fútbol español que el líder del Barcelona, el argentino Lionel Messi, es un futbolista "increíble" pero que "no asusta a nadie".



Vinicius defendió que el Real Madrid tiene a "los mejores jugadores del mundo" para poder derrotar al Barcelona y acceder a la final de la Copa del Rey, así como para recortar puntos en LaLiga Santander tras el clásico del próximo sábado.



"Messi siempre está así", dijo Vinicius tras la exhibición del argentino ante el Sevilla en la remontada del Barcelona. "Es un jugador increíble pero no asusta a nadie. Estamos listos para enfrentarnos a él, nosotros también tenemos a los mejores jugadores del mundo", añadió.



El Real Madrid encara los dos clásicos con el optimismo que muestra Vinicius, que no oculta las ganas de disputar dos grandes partidos que serán decisivos.



"El clásico es siempre un partido bonito, siempre el mejor partido para jugar. Estamos listos para lo que viene y para ganar. Son dos partidos muy importantes y tenerlos en una semana a todos los jugadores nos gusta", manifestó. EFE