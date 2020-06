Real Madrid vs. Eibar por LaLiga | Fuente: Real Madrid

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este domingo, 14 de junio, por la fecha 28 de LaLiga. El encuentro se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano y será transmitido por DIRECTV, Movistar Plus, Sky Sports y Mitele Plus. El equipo de Zinedine Zidane tratará de acortar distancia con Barcelona, que goleó al Mallorca.









Real Madrid está en la obligación de ganar para seguir respirando en la nuca al Barcelona, que ahora tiene cinco puntos de ventaja. Zinedine Zidane ha recuperado jugadores para el reinicio de LaLiga después de tres meses de parón, pero también ha perdido a otros.

Con un nuevo escenario en sus partidos de local. Sin poder aprovechar la presión ambiental del Santiago Bernabéu y con un nuevo terreno al que adaptarse como el Alfredo di Stéfano. Arranca una nueva vida en la que Zinedine Zidane no quiere excusas. Lo importante es poder volver a competir.



Sufre el Real Madrid cuatro bajas e su regreso. La inesperada por producirse durante el confinamiento de Luka Jovic, con una fractura en el pie que hace difícil que vuelva este curso. Al serbio se suman Mariano Díaz, Nacho Fernández y Lucas Vázquez con problemas musculares tras un mes de intenso trabajo. Ninguno titular pero sí condicionan ciertas decisiones de Zidane. Con un solo lateral derecho y 9 puro. Cruzando los dedos para que no haya lesiones ni sanciones con Dani Carvajal y Karim Benzema.



La Sociedad Deportiva Eibar afronta el reinicio liguero con un partido más que difícil en casa del Real Madrid, obligado al menos a puntuar para evitar que resultados de rivales acerquen el peligro o incluso puedan llevarles a puestos de descenso. El triunfo del Espanyol ya comprime una zona baja en la que siete equipos pelean por la salvación.

Real Madrid vs. Eibar: Alineaciones probables.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Bale o Isco, Hazard y Benzema.



Eibar: Dimitrovic; Cote, Bigas, Oliveira, Arbilla; Orellana, Diop, Cristóforo, Expósito, Pedro León; y Charles.