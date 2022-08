Rodrygo Goes ha ganado una Champions League en Real Madrid. | Fuente: EFE

Mentalidad ganadora. Rodrygo Goes, en una entrevista concedida a UEFA ante la final de Supercopa de Europa que disputarán el próximo día 10 el Real Madrid y Eintracht Frankfurt, aseguró que la "mentalidad" de su club es la de "salir siempre a ganar en todas las finales".



"Sea la Supercopa, la Champions o en la que esté Real Madrid, olvidamos el nombre de la competición y solo queremos ganar" añadió Rodrygo Goes, en entrevista publicada este martes y donde recordó el no haber jugado nunca una final de Supercopa de Europa.



Asimismo, el delantero del Real Madrid agregó que "nunca he jugado una Supercopa de Europa, solo la de España, y quiero jugarla cada año. Para ello, tienes que ganar la Champions League, y quiero ganar siempre la Champions".

Real Madrid ante Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa

Con Rodrygo, Real Madrid consiguió su decimocuarta Champions League. | Fuente: AFP

Sobre la gesta europea que ayudó en gran medida a protagonizar la pasada campaña, el atacante explicó su todavía permanente estado de incredulidad: "Algunas veces me digo a mí mismo: ¡Dios mío, he ganado una Champions! Todavía no me puedo creer que la haya conseguido".



Más allá del siguiente trofeo en liza, Rodrygo también hizo repaso de su trayectoria en el conjunto merengue y su situación actual: "He crecido en todos los aspectos, entreno y trabajo cada día para mejorar como persona y como jugador".



Rodrygo Goes insistió en querer "marcar más goles cada día, asistir y jugar más", en una temporada en la que consideró que estará "mejor que en las anteriores" pero sin marcarse metas concretas.



Una de las figuras clave en su adaptación al Real Madrid es Luka Modric, de quién destacó que "resulta mucho más fácil jugar con él" y a quien considera como a un padre.

Carlo Ancelotti, pilar en Real Madrid para Rodrygo

También tuvo palabras para su actual entrenador, Carlo Ancelotti, al que consideró como "un fenómeno" que "tiene éxito allá donde va".



"Pasó lo que pasa siempre con él, que ganó" reiteró Rodrygo, que ensalzó el "trabajo espectacular" del técnico italiano "desde el día que llegó". (EFE)

