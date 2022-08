Karim Benzema | Fuente: AFP

Este miércoles Real Madrid se medirá ante Eintracht Frankfurt por la final de la Supercopa de Europa y, en la previa del encuentro, Karim Benzema, delantero y figura de la 'Casa Blanca', se refirió a la posibilidad de ganar un nuevo título con el equipo y a la influencia positiva que tuvo al compartir con Cristiano Ronaldo.

"El camino fue muy difícil y muy bueno. Es un sueño estar aquí. Estamos listos. Lo vamos a dar todo por ello. Espero que, como dice el entrenador, la plantilla sea mejor", indicó Karim Benzema en conferencia de prensa.

Asimismo, el 'Gato' agregó: "No imaginaba esto al llegar. ¡Tenía 21 años! Es un orgullo, por mi trabajo desde pequeño. Pero nada ha cambiado, mi manera de entender lo que debo hacer es la misma".

Sobre Cristiano Ronaldo, el delantero francés indicó: "He marcado más goles (tras su salida). Con él jugaba de otra forma. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo".

En tanto a lo que pueda ganar con Real Madrid, sostuvo: "No soy yo quién para decirlo. Mi reto es dar cada año lo mejor en mi equipo, ayudar siempre. No está en mi cabeza lo de los 25 de Marcelo, pero sí ganar cada competición con mi equipo. El reto no es nunca personal, es ayudar a mi equipo siempre a ganar".