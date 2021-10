Real Madrid vs. Elche: fecha, horarios y guía TV del partido por fecha 12 de LaLiga | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MARTIN

Tras haber quedado con el Clásico en el Camp Nou, el Real Madrid tuvo un traspié en su intención de acercarse a la cima de LaLiga al empatan sin goles con Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Jugando de local, los de Carlo Ancelotti no ganaron en sus tres últimos compromisos, situación distinta cuando les tocó afrontar sus cotejos en condición de visita.

La opción de recortar distancias con el líder Real Sociedad aparece nuevamente en el cuadro merengue, que ahora se medirá a un Elche que se encuentra en la parte baja de la competición.

Ancelotti volvería a considerar en el once inicial del Real Madrid al brasileño Rodrygo Goes, para conformar el tridente ofensivo con su compatriota Vinicius y el francés Karim Benzema. Con un Marco Asensio que no dio la respuesta esperada por ‘Carletto’, rotaría el ataque y lo mismo se espera en el mediocampo, con el retorno al once de Luka Modric.

Real Madrid vs. Elche: horarios en el mundo





Países Hora Perú 07:00 a.m.

Colombia 07:00 a.m. Ecuador 07:00 a.m. México

07:00 a.m. Argentina 09:00 a.m. Chile 09:00 a.m. España, Italia y Francia 2:00 p.m. Uruguay 09:00 a.m. EE.UU (Miami) 08:00 a.m. EE.UU (Los Ángeles) 05:00 a.m.

Real Madrid llega al duelo tras empatar en el Bernabéu con Osasuna | Fuente: AFP

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Elche?

Real Madrid vs. Elche chocarán en duelo vibrante el sábado 30 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 07:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Martínez Valero, en Elche.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Elche?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610 y 1610) para Latinoamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar + y en México por Sky Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de DirecTV GO.









