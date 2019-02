Santiago Solari, técnico del Real Madrid, defendió un clásico del fútbol español con su compatriota argentino Leo Messi en el césped del Camp Nou, recuperado de las molestias por un golpe recibido en su último partido, con numerosos elogios en el recuerdo que no extendió en el presente por su actual puesto.



"En el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen en todos los partidos", aseguró el técnico de Real Madrid cuando fue cuestionado si quiere un clásico con o sin Messi.



La admiración de Solari a Messi quedó reflejado en su trabajo de articulista de 'El País' antes de iniciar su labor como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid.



"Es un goleador inclasificable. Goleador es intrínseco a Messi de la misma manera que las tormentas, los relámpagos, o el viento huracanado, son fenómenos atmosféricos. Cada vez que Messirecibe la pelota la tierra se sacude, todo el mundo hace silencio y los entrenadores rivales hunden la cabeza entre los hombros y meten las manos en los bolsillos, como quien acaba de ver un rayo y no tiene otra opción que esperar el trueno. El aire tiembla unos segundos. Después se escucha el gol", definió en una sensación que ahora puede sufrir como técnico rival.



En aquel momento en los que Solari colaboraba con los medios de comunicación, el fútbol español disfrutaba del pulso entre Messi y el portugués Cristiano Ronaldo por todos los galardones individuales.



"Cristiano es el mejor jugador del mundo porque Messi juega a otro deporte. Lo realmente increíble de él ha sido su tremenda regularidad los últimos 4-5 años, una cosa de no parar, algo prácticamente inhumano", opinó en elogios hacia un jugador al que ahora se enfrenta por primera vez (EFE)