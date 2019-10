El capitán de Real Madrid habló previo al partido por la Champions League. | Fuente: AFP

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que debe ganar el martes ante el Galatasaray. En el encuentro por la tercera jornada de la Champions League, el club blanco se juega sus opciones de clasificación a la siguiente fase.

"Lo único que tenemos en mente es ganar. Después de todas las últimas especulaciones y resultados, hay que ganar sí o sí. No hay otra", afirmó Ramos en la rueda de prensa previa al encuentro, junto a Zinedine Zidane. El equipo blanco cierra la clasificación del grupo A de la Champions League y no puede permitirse más tropezones tras una derrota y un empate.

Preguntado por si teme una salida del técnico, Ramos no dudó en afirmar que lo importante es ganar el partido. "Pensamos en ganar y ya se verá. Para hablar de si el entrenador sale o no ya tendremos tiempo. Ojalá que no, porque con todo lo que ha hecho Zidane merece un respeto y que se no hable del entrenador", aseguró.

También se refirió a las especulaciones sobre una eventual vuelta de José Mourinho al banquillo blanco en sustitución de Zidane y si esto puede desestabilizar al técnico francés. "'Zizou' está curado de espanto y conoce cómo es la casa y cómo es el día a día. Dependemos de resultados. No creo que tenga influencia a la hora de tomar decisiones como entrenador y debemos vivir un poco al margen del halago y de la crítica", añadió.

Sin embargo, Ramos reconoció que el Real Madrid no está haciendo las cosas bien, hay que ser realistas. "Nos cuesta meternos en los partidos. Hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir", concluyó. (Con información de AFP)