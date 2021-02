Real Madrid contra Huesca aquí: mira EN VIVO gratis ESPN por LaLiga. | Fuente: Real Madrid CF

Real Madrid vs. Huesca EN VIVO: ver ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 6 de febrero en el Estadio El Alcoraz por la fecha 22 de LaLiga Santander. Este choque está programado para que empiece a las 10:15 a.m. hora peruana y 9:15 a.m. en México. En España lo ves a las 4:15 p.m.

Este cotejo entre Real Madrid y su par del Huesca será transmitodo por la señal internacional de ESPN en territorio latinoamericano. En tanto, en tierras españolas lo puedes seguir vía Movistar LaLiga. La web de RPP Noticias te llevará todas las jugadas, mejores incidencias y todos los goles de este partido clave por LaLiga.

La vuelta regreso de Nacho Fernández tras superar el COVID-19 es la única novedad positiva del Real Madrid para su viaje a Huesca, que realiza con una convocatoria reducida de 17 futbolistas. Y es que tiene plaga de bajas por lesión y la sanción del brasilero Militao, que dejan en 12 los jugadores de campo disponibles para Zinedine Zidane de la primera plantilla.

Real Madrid vs. Huesca: horarios en el mundo

Perú: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

España: 12:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Las ausencias de última hora de Sergio Ramos e Isco Alarcón se suman a las ya confirmadas por lesión de Dani Carvajal, Lucas Vázquez, el uruguayo Federico Valverde y Rodrygo Goes.

Sumadas al partido de sanción que debe cumplir Militao tras ser expulsado frente al Levante, provocan una convocatoria de circunstancias, reducida en número y con los jugadores justos de la primera plantilla. 'Zizou' se ve obligado a tirar del Castilla para llegar a 17 convocados, dando continuidad al central Víctor Chust y citando como cara nueva al extremo Marvin Park.

En rueda de prensa previa al Real Madrid contra Huesca, Zidane habló fuerte en rueda de prensa virtual tras una pregunta. "Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de ustedes y pienso al contrario, que tenemos derecho a luchar por LaLiga", dijo.

Real Madrid vs. Huesca: posibles alineaciones

Huesca: Fernández; Pulido, Siovas, Silva; Maffeo, Seoane, Doumbia, Rico, Galán; Okazaki y Mir.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius Junior, Asensio y Benzema.

¿Dónde ver el Real Madrid ante Huesca por LaLiga?

Este partido entre Real Madrid y Huesca por ves por ESPN y Movistar LaLiga. Además, la web de RPP te lleva todas las jugadas y goles en El Alcoraz.

(Con información de EFE)