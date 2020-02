José Luis Morales anotó doce goles con el Levante durante la última temporada. | Fuente: AFP

No muchos goles ajenos se han celebrado en Barcelona como el de José Luis Morales frente al Real Madrid. Al minuto 78 del partido por la Liga Santander, el delantero del Levante fue el responsable de convertir el tanto que le diera el 1-0 a su equipo después de conectar un pase largo al área rival con un potente remate de pierna izquierda.

La jugada comenzó con un envío aéreo de Nikola Vukcevic a las espaldas de los zagueros del Real Madrid. Y en su primer contacto con el balón, José Luis Morales ejecutó un fuerte tiro con su pierna débil hacia el pórtico merengue que Thibaut Courtois no pudo desviar y así se encargó de anotar el único gol del cotejo que iba a terminar en victoria del Levante.

Si bien algunos futbolistas del Real Madrid señalaron que existía un offside de José Luis Morales, el árbitro no anuló el gol del Levante y ni siquiera se animó a revisar la jugada en el VAR. No obstante, en los medios españoles se le atribuyó mucho la responsabilidad de este tanto a Courtois, pues al momento de lanzarse hacia la pelota no estiró los brazos lo suficiente.