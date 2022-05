Mohamed Salah. | Fuente: EFE

¿Arrebato de arrogancia o confianza en su potencial? Mohamed Salah sorprendió al afirmar tajantemente que es el mejor futbolista en su posición a dos semanas que el Liverpool afronte su choque ante el Real Madrid por la final de la Champions League.

"Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en todo el mundo, verás que soy el mejor. Antes de 2018 algunas personas decían que no podía hacer nada después de dejar Chelsea, pero seguí adelante e hice grandes cosas. Creo que en cierto modo fue positivo y trato de estar en línea", afirmó Salah en declaraciones a Bein Sports.

Una vez más, el delantero egipcio recordó que el duelo ante el Real Madrid es una revancha personal luego de la derrota en la final de Champions en 2018.

Salah recuerda final del 2018

"Recuerdo la última final contra el Real Madrid como si fuera ayer. Ahora llegamos bien preparados y espero poder hacerlo, vengarnos en la próxima final", agregó.

El egipcio fue nombrado recientemente como mejor futbolista del año por la FWA (Asociación de Periodistas de fútbol).

Mohamed Salah anota ante el Manchester United. | Fuente: ESPN

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs Liverpool?

Real Madrid vs Liverpool chocarán en duelo vibrante el sábado, 28 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Stade de France.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs Liverpool?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+. Los detalles del partido lo tendrás por radio en RPP y todos los detalles en las web de RPP.pe.





