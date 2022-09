Real Madrid recibe a Mallorca por la jornada 6 de LaLiga Santander. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY BUCHANAN

Real Madrid vs Mallorca se verán las caras este domingo, 11 de setiembre, en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo por la jornada 5 de LaLiga Santander se jugará a partir de las 7:00 de la mañana (hora peruana) .

El duelo entre merengues y los piratas será transmitido por ESPN 2 y Star+ para Latinoamérica. En España lo puedes seguir en LaLiga vía Movistar. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe.

Tras la victoria del Barcelona ante Cádiz por 4-0, Real Madrid cayó al segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga Santander. Los azulgranas se apoderaron del primer lugar con 13 puntos. Mientras, que el equipo de Carlo Ancelotti tiene una unidad menos. El cuadro madridista sale con todo para recuperar la punta.





Real Madrid vs. Mallorca: horarios en el mundo

Perú: 07:00 a.m.

México: 07:00 a.m.

Colombia: 07:00 a.m.

Ecuador: 07:00 a.m.

Bolivia: 08:00 a.m.

Chile: 08:00 a.m.

Argentina: 09:00 a.m.

Uruguay: 09:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 05:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 08:00 a.m.

Japón (Tokio): 9:00 p.m.

La última práctica del Real Madrid | Fuente: Real Madrid

Sin Benzema, así llega Real Madrid

Una nueva vida sin la presencia del referente goleador del Real Madrid, Karim Benzema, se inicia en un partido en el que ya estaban planificadas rotaciones de Carlo Ancelotti, con Eden Hazard en punta de ataque, sin la presión goleadora de su entrenador que le pide "jugar bien" ante un Mallorca que llega al Santiago Bernabéu con la vitola de equipo invicto a domicilio.

"A Hazard no le voy a pedir marcar goles, le voy a pedir jugar bien", aseguró Ancelotti tras hacer público que el belga es el elegido para el primer día sin Karim. Una declaración que choca con la historia madridista. Al 9 siempre se le exigió el gol, pero en la actual plantilla, por la renuncia a fichar a ningún jugador que compita con Benzema, no hay un sustituto con un perfil similar.



Y el único 9 de área, rematador, Mariano Díaz, no cuenta con la confianza del técnico italiano. Por lo que será Hazard, que pasó de no jugar en los dos últimos partidos a ser el elegido cuando llegó la lesión en el estreno europeo en Celtic Park, el que encara el momento que tanto deseaba. Continuidad tras marcar y asistir en Glasgow. La oportunidad para dar al madridismo lo que siente que tanto le debe tras años marcados por las lesiones y los dolores que le alejaron de su verdadero nivel.







Carlo Ancelotti le vuelve a dar la confianza a Eden Hazard en el Real Madrid vs Mallorca | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY BUCHANAN

Así llega Mallorca

La condición de invicto en dos salidas a campos complicados como San Mamés (0-0) y Vallecas (0-2), con un balance de dos goles a favor y cero en contra, alimenta el optimismo del Real Mallorca para afrontar la complicada visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



Será el segundo partido a las 14.00 horas que jugará el equipo del mexicano Javier Aguirre, de los tres consecutivos fijados por LaLiga; el tercero llegará la próxima semana ante el Almería en Son Moix, circunstancia que ha generado protestas unánimes de aficionados, jugadores y cuerpo técnico mallorquinista.



En medio del profundo malestar por encuentros en horas de la comida, con elevadas temperaturas y humedad, los bermellones se han exigido "dar la cara" ante el todopoderoso Real Madrid. La línea con cinco defensas, tres de ellos centrales, le está dando buenos resultados al "Vasco" en las primeras jornadas.

Real Madrid vs Mallorca: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Dani Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Vinícius, Hazard.



Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Copete o Nastasic, Raillo, Valjent, Costa; Battaglia, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Muriqi.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (colegio andaluz).



Estadio: Santiago Bernabeú.

Real Madrid vs Mallorca: los números de la previa del partido

