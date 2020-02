Pep Guardiola entrenador de Manchester City. | Fuente: AFP

Ya no se siente tan indispensable como años anteriores. Así se encuentra Pep Guardiola que ironizó de su posible salida de Manchester City en caso no puede superar a Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

Guardiola dijo que es posible que el dueño del City lo despida si no logra superar la serie. “Si no les ganamos, puede llegar el dueño y decir: ‘No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte”, bromeó el exentrenador de Barcelona.

“No lo sé, es algo que pasa a menudo y podría pasar. Quizás venga y me diga: ‘lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?’. Es lo que han hecho desde que estoy aquí, tratar de mejorar”, agregó en entrevista a Sky.

Sobre el irregular momento de su equipo, sostuvo: “este año trabajamos incluso más duro que la temporada pasada, cuando ganamos todos los títulos de Inglaterra. Los jugadores quieren jugar bien, sufren cuando se pierden partidos”.

Guardiola subrayó que el estar en un club como Manchester City tienes la presión de conseguir títulos en cada temporada. “La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. Unas veces hay rivales y otras sencillamente no se puede ganar. Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas es un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester City serían un desastre y eso no es cierto”, culminó.

Real Madrid recibirá al City el 26 de febrero en el Santiago Bernabéu. La vuelta está programada el 17 de marzo en el Etihad Stadium.