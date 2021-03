Real Madrid está a seis puntos del Atlético de Madrid y quiere acortar distancia | Fuente: EFE

Real Madrid vs. Real Sociedad se verán las caras este lunes, 1 de marzo, en el estadio Alfredo Di Stéfano. El duelo entre ambas escuadras la fecha 25 de La Liga Santander y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). DirecTV Sports es el encargado de transmirir el partido por TV. El minuto a minuto y todos los detalles lo tendrás en RPP.pe.

Real Madrid afronta la 25ª jornada de LaLiga en busca de una victoria que metan presión al líder, el Atlético de Madrid, que logró una victoria ante Villarreal.

El equipo merengue, tercero a seis puntos de los rojiblancos, recibe a la Real Sociedad (5º) en el partido que cerrará la jornada.

Los de Zidane llegan al encuentro con la moral por las nubes tras encadenar cinco victorias consecutivas, la última el miércoles en octavos de Champions frente al Atalanta.

El técnico merengue se mostraba "contento con el trabajo de todos" tras el partido en Bérgamo animando a "seguir así".

Los blancos recibirán a una Real Sociedad que trata de acercarse a los puestos de Champions.

Real Madrid vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 5:00 p.m.

España, Francia, Italia: 9:00 p.m.

Real Madrid recupera jugadores

Eden Hazard y Karim Benzema "van mejor" y serán "los próximos" en volver de sus lesiones, aseguró Zinédine Zidane este domingo en rueda de prensa.

"Eden (Hazard) y Karim (Benzema) van mejor. No están listos todavía y no voy a dar una fecha. Hemos recuperado a algunos jugadores, pero espero recuperarlos pronto. Son los próximos, pero no puedo dar una fecha", anunció Zidane el domingo en rueda de prensa, antes de enfrentar a la Real Sociedad.

El domingo, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola y Marcelo, que están saliendo de lesiones, se entrenaron por segunda vez consecutiva con el resto del grupo en el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.

"Veremos el equipo que sale mañana, pero los jugadores que han vuelto están disponibles. Se han entrenado con normalidad. Me alegra recuperar a todos estos jugadores. Es lo que quiere un entrenador, tener a todos sus jugadores disponibles. Veremos mañana quién va a jugar", explicó el técnico este domingo.

