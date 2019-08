James Rodríguez se fue ovacionado por los hinchas de Santiago Bernabeu. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

Y un día volvió. El regreso de James Rodríguez al once titular del Real Madrid no pasó desapercibido por los hinchas del cuadro merengue. El colombiano, que reapareció en el cuadro madrileño después de 832 días, fue ovacionado no solo cuando piso el Santiago Bernabeu, sino también cuando fue cambiado por Vinicus Junior.

Al público le entusiasmó la presencia de James Rodríguez y lo demostró desde el primer minuto, llevándose además una gran ovación al tirarse abajo a rebañar un balón en el minuto 11 del encuentro. El cafetero demostró una buena asociación con Bale, se buscaban constantemente cayendo al costado izquierdo; ellos generaron 10 de los 14 disparos que intentó el Real Madrid en la primera mitad, lo que provocó el murmullo expectante en la grada cada vez que tocaban la pelota.





El jugador colombiano salió del terreno de juego en el minuto 55 entre una gran ovación del público madridista que se puso en pie para despedirle y posteriormente mantuvo unas confidencias con Zidane antes de sentarse en el banquillo en lo que escenificó el cambio de panorama que rodea a su situación en el equipo.

Real Madrid empató 1-1 con Real Valladolid por la segunda fecha de LaLiga de España.