Valencia vs. Real Madrid por LaLiga Santander | Fuente: Real Madrid

Real Madrid vs. Valencia chocan este miércoles 3 de abril por la fecha 30 de LaLiga Santander. El partido, que se jugará en el Mestalla, empieza a las 2:30 de la tarde (hora peruana/9:30 en España)

Valencia, reforzado por su triunfo del domingo ante el Sevilla, proseguirá su prolongado asedio a la cuarta plaza, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones, con un duelo de alto voltaje en Mestalla ante un Real Madrid que ha ganado los dos partidos desde el regreso de Zinedine Zidane.





Así llega Valencia

La victoria por 0-1 en el Sánchez Pizjuán ha reducido a sólo tres puntos la diferencia entre el Valencia y el cuarto, que en estos momentos es el Getafe. Esa distancia no era tan estrecha desde principios de septiembre, hace ya siete meses.



El Real Madrid, por su parte, es tercero con 57 puntos, doce menos que el Barcelona, que es líder. El hecho de que tenga escasas opciones reales de luchar por el título puede ser un buen aliado de un Valencia que tiene una motivación mucho más concreta.





Así llega Real Madrid

Real Madrid quiere reencontrarse con la motivación perdida al encarar uno de los grandes duelos de la Liga, en un final de temporada que se está convirtiendo en un suplicio para unos jugadores acostumbrados a luchar por grandes títulos y que ya no tienen opción a ninguno.



El regreso de Zinedine Zidane pareció despertar al Real Madrid, pero las sensaciones transmitidas ante el Huesca dejaron ver que ya nada podrá motivar a un equipo que no se juega nada. Solo el orgullo en un gran duelo futbolístico en Mestalla, para el que el técnico francés revolucionará su once y volverá a tirar de la primera unidad.(EFE)







Valencia vs. Real Madrid: alineaciones probables.



Valencia: Neto; Wass o Roncaglia, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes o Cheryshev; Rodrigo y Gameiro.



Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio o Isco y Benzema.





Estadio: Mestalla.