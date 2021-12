Kylian Mbappé y Erling Haaland. | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, dejó un guiño al francés Kylian Mbappé, incitándole a cumplir su sueño de niño de jugar en el conjunto madridista, y al noruego Erling Haaland, al que incluyó, junto a Vinícius Junior y Karim Benzema, en los futbolistas en los que les gustaría reencarnarse.



"Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen, mi sueño era jugar un día en la Serie A y lo he cumplido", aseguró Ancelotti cuando fue preguntado por el cómic de Mbappé en el que hace referencia en varias ocasiones al Real Madrid y muestra su sueño de infancia.



De la misma manera que Vicente del Bosque aseguró en defensa de Sergio Busquets en el Mundial 2010 que se reencarnaría en el centrocampista del Barcelona por sus cualidades en su demarcación, Ancelotti apuntó a Haaland cuando le dieron la posibilidad de ser un jugador del presente.



"Me gustaría ser Vinícius, Benzema o Haaland, un delantero centro que marca muchos goles. Lo que me faltó en mi carrera fueron goles", admitió.



Recordemos que Real Madrid lanzó una millonaria oferta por Kylian Mbappé en el último mercado de fichajes en Europa, pero el PSG impidió la salida del crack mundial.

Eden Hazard en la convocatoria

