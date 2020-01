Eden Hazard y Zinedine Zidane. | Fuente: EFE

Eden Hazard está "descartado al cien por cien" para la Supercopa de España, anunció el entrenador francés del Real Madrid Zinédine Zidane este viernes en rueda de prensa, la víspera del partido de su equipo en Getafe en la fecha 19 de la LaLiga Santander.

"Está descartado al cien por cien para la Supercopa. No va a venir. Se encuentra dentro de un proceso normal de recuperación y espero que justo después de la Supercopa poco a poco se vaya recuperando", declaró Zidane.

El delantero belga de 28 años, se lesionó en el tobillo derecho en una disputa con su compatriota Thomas Meunier contra el París SG en Liga de Campeones el 26 de noviembre (2-2).

Una simple "contusión perimaleolar" había sido primero detectada en el jugador, que debía ser baja diez días. Pero la "microfractura" encontrada a principios de diciembre en el mismo lugar prolongó su ausencia hasta enero de 2020.

En su primer partido del año, el Real Madrid se enfrentará el sábado al Getafe, sorprendente sexto clasificado en la Liga española.

El Real Madrid está segundo en la liga española a dos puntos del Barcelona y sigue en Champions, donde se medirá en octavos al Manchester City. Para Zidane, terminar el año sin ningún título no es un fracaso.

"Fracaso sería no intentarlo, no darlo todo. Nosotros tenemos que entrenar a tope siempre. Hay un equipo que ganará la Liga y otro que ganará la Champions, pero los demás no son tontos", afirmó.

(Con información de AFP)